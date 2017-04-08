” لولا روسيا و إيران لما بقي في السلطة ” .. السيناتور جون ماكين : بشار الأسد سيُخلع بأيدي السوريين ( فيديو )

قال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، رئيس لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي إن الغارة الأمريكية في سوريا ردا على الهجوم الكيماوي في خان شيخون ينظر إليها على أنها بداية جيدة.

وقال ماكين لشبكة CNN الأمريكية: “أعتقد أن علينا مساعدة الناس (السوريين) كما نقوم به حاليا والمساعدة التي نقدمها لهؤلاء الذين يقومون باستعادة الرقة.. بشار الأسد لن يخلع بأيدي قوات أمريكية بل عبر قوات مدربة ومجهزة من الجيش السوري الحر منطلقا من منطقة آمنة”.

وتابع قائلا: “السبب الوحيد لبقاء بشار الأسد في السلطة اليوم هو روسيا وإيران وبالتأكيد ليس بسبب السوريين، وأعتقد أنها (الضربة الأمريكية) بداية جيدة وتبعث برسالة في غاية الأهمية، وأنا مسرور بأن الرئيس قام بذلك، ولكن الظن بأن ذلك كل شيء والأمر هو ضربة واحدة لمطار واحد هو بصراحة تفكير خاطئ”.

وأضاف: “أنا آمل أن يكون هناك المزيد (الضربات الأمريكية) ولنرى ما ستكون عليه ردود الأفعال، فالموضوع الآن متعلق بأشخاص عانوا من بشار الأسد لثمان سنوات ودون أي رد حقيقي، لنأخذ الموضوع خطوة بخطوة ولكن نؤكد على أن هذه الخطوة كانت صحيحة”. (CNN)

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