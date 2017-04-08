ماذا يحصل للجسم بعد ارتداء الجوارب أثناء النوم ؟

لمشاكل النوم و الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل أسباب عديدة تختلف من شخص الى آخر ، و لكن أثبتت الدراسات أن ارتداء الجوارب قبل الذهاب الى الفراش يساعد على النوم.

وفي ما يلي بعض الحلول التي ستساعدكم على النوم بشكل أفضل :

1- تناول وجبة عشاء خفيفة: من المهم جداً تجنّب تناول الوجبات الثقيلة في المساء، لأن عسر الهضم قد يؤثر سلباً على النوم.

2- شرب أنواع الشاي العشبية التي تساعد على الاسترخاء: إن شرب هذا النوع من المشروبات يحسّن عملية النوم.

3- ارتداء الجوارب: من المعتاد أن يقوم الناس بخلع الجوارب قبل النوم، إلا أن رأي العلماء يتعارض مع هذه الخطوة إذ إنهم يوضّحون أن ارتداء الجوارب في السرير يساعد على الحصول على ليلة نوم جيدة.

وفي الواقع إن ارتداء الجوارب في الليل يبقي القدمين دافئتين، ما يساهم باتساع الأوعية الدموية وبالتالي النوم بشكل أفضل.

عكس السير