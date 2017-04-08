مارادونا ينتقد تجاهل لاعبي المنتخب الأرجنتيني لباتيستوتا

قال الأسطورة الأرجنتيني #دييغو_مارادونا إنه كان يشعر بـ”رغبة في البكاء”، بعدما سمع بتجاهل بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني للمهاجم الدولي السابق #غابرييل_باتيستوتا، عندما دخل لغرف خلع الملابس، وهو الأمر الذي يعتبره بطل العالم السابق مع “الألبيسيليستي” في 1986 بالمكسيك “لا يمكن قبوله”.

وقال مارادونا في تصريحات لتليفزيون “دايركت تي في”: “كنت أرغب في البكاء عندما قرأت ما حكاه باتيستوتا. حتى حفيدي بينجامين (8 سنوات) يعلم من هو باتيستوتا. تجاهل بعض اللاعبين له أمر غير مقبول. المدير الفني أيضاً يتحمل نفس الخطأ لعدم توضيح تاريخ هذا اللاعب للجميع”.

وصرح باتيستوتا (48 عاماً) في مقابلة مع قناة “تي واي سي سبورتس” أنه دخل إلى غرف خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني منذ فترة، لكن “نصف اللاعبين” الحاضرين لم يصافحوه.

وأوضح ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين برصيد 54 هدفاً خلف ليونيل ميسي (56 هدفاً): “كنت أريد أن يصافحني اللاعبين، لكن ليس بسبب من أنا، لكن لأنني لعبت وعشت في هذه الأجواء. الأمر لم يمثل لي مشكلة كبيرة. أعتقد أنهم لم يقوموا بهذا الأمر لأنهم لم يشعروا به”.

وفي نفس الإطار، قال ماريو ألبرتو كيمبيس، بطل العالم مع “راقصي التانغو” في 1978 بالأرجنتين، في تصريحات لراديو “ميتري” إنه “إذا كان اللاعبون لا يحترمون باتيستوتا، فهم لا يحترمون المنتخب الوطني.

وأضاف: “وإذا كانوا لا يحترمون باتيستوتا، فهم لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني”.

وفي المقابل، يرى لاعب الوسط الدولي سابقاً، بابلو أيمار، أن “الأمر متعلق فقط باختلاف الأجيال”.

وقال في تصريحات لقناة “فوكس سبورتس”: “بعد شهر من اعتزالك، تجد الجميع لا يزال يتذكرك، وبعد شهرين، تجد نصفهم فقط، لكن بعد عام لا يتذكرك أحد. الأمر متعلق باختلاف الأجيال وبالتأكيد أن اللاعبين الكبار قاموا بتحيته. شخصياً إذا كنت أتذكره، كيف لا أقابله بالأحضان عند رؤيته؟”. ( EFE )

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