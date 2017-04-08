محلل روسي : روسيا لم تعترض الصواريخ الأمريكية في سوريا بسبب ” حكمة و هدوء القيادة الروسية العليا “

قال سيرغي سوداكوف، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم العسكرية، إن عدم اعتراض منظمات الدفاع الصاروخية الروسية الموجودة في سوريا لصواريخ التوماهوك الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات، فجر الجمعة، يعود إلى “حكمة وهدوء القيادة الروسية العليا،” على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية الحكومية، تصريحات سوداكوف التي أدلى بها لصحيفة ” إزفستيا،” حيث قال: “إن استخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية من قبل الجيش السوري ردا على الصواريخ الأمريكية كان من الممكن أن يؤدي إلى نشوب نزاع نووي، وهو ما لم يحدث فقط بسبب حكمة وهدوء القيادة العليا الروسية.”

وأضاف التقرير أن سوداكوف، يرى “أن السؤال الأكثر أهمية هنا، والذي يتبادر في ذهن الجميع الأن، هو لماذا لم تقم أنظمة الدفاع الجوي الروسي باعتراض كل هذه الصواريخ، حيث يعتقد الكثيرون أنه كان ينبغي أن تفعل، وبالتالي صد العدوان. ولكن، إلى حد كبير، إذا كنا فعلنا ذلك، فربما لم نستطع أن نستيقظ هذا الصباح. لأن في هذا اليوم يمكن أن يحدث ما يسمى بحرب نووية، لأنه سيكون تصادم بين قوتين نوويتين على أرض محايدة”. (CNN)

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