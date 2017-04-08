مصادر موالية تتحدث عن تكريم قيادة جيش بشار الأسد للطيار الذي قصف المدنيين بالكيماوي في خان شيخون ( فيديو )

احتفت قيادة ميليشيات النظام المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، بالطيار الذي قتل المدنيين في خان شيخون بالأسلحة الكيميائية.

ونشر عضو برلمان بشار الأسد وأحد أبرز دعاة الإبادة الجماعية والترويج لجرائم النظام “فارس شهابي”، عبر صفحته في فيسبوك، صورة قال إنها للتكريم.

وعلق شهابي على الصورة بالقول: “قيادة الأركان السورية تكرم العميد الطيار البطل محمد يوسف حاصوري الذي دمر مصنع الغازات السامة في خان شيخون العائد لتنظيم القاعدة الإرهابي”.

وختم شهابي بالقول: “نشكرك ونفتخر بك .. الله محيي الجيش”.

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