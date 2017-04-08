مظاهرة في شيكاغو ضد الغارات الأمريكية في سوريا

شهدت ولاية شيكاغو الأمريكية، الجمعة، مظاهرة منددة بالضربة الأمريكية على مطار الشعيرات، ردًا على قصف النظام لخان شيخون في إدلب، بالأسلحة الكيميائية.

واجتمع مئات الأشخاص أمام برج ترامب بهدف التعبير عن رفضهم للحرب والصراعات، حيث وجّهوا دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في سوريا، مؤكّدين حاجة العالم للسلم.

وردّد المتظاهرون هتافات “لا نريد حربًا جديدة” و”أمريكا اسحبي يدك من سوريا” و”جميع أطفال العالم بحاجة إلى السلام”، منتقدين أوامر الرئيس دونالد ترامب، بقصف قاعدة الشعيرات. (ANADOLU)

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