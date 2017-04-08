مقتدى الصدر : على بشار الأسد أن يستقيل حباً بسوريا !

دعا رجل الدين الشيعي العراقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره.

وقال الصدر في بيان، اليوم السبت، “من الإنصاف أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد الاستقالة، وأن يتنحى عن الحكم حبًا بسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين”.

وأضاف أن “تدخل أمريكا العسكري في سوريا لن يكون مجديًا، فهي قد أعلنت قصفها لداعش في العراق ومازال الإرهاب على أراضينا، ولم يكن تدخلها مجديًا على الإطلاق”.

وتابع “إذا أرادت أمريكا أن تكون راعية للسلام فعليها أن تدعم الحوار، وإنقاذ الشعوب في كل المناطق سواء فلسطين أو بورما أو البحرين وغيرها”.

ودعا الصدر الجميع إلى “الانسحاب العسكري من سوريا ليتولى الشعب السوري زمام الأمور”. (ANADOLU)

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