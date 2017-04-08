مقتل ” بطل الجمهورية بالتايكواندو ” دفاعاً عن بشار الأسد في ريف حماة

نعت وسائل إعلام موالية “بطلاً رياضياً”، قتل دفاعاً عن بشار الأسد في ريف حماة.

وقال الإعلام الموالي، بحسب ما رصد عكس السير، إن “لاعب منتخب سورية وبطل الجمهورية بالتايكواندو علي قبقلي أثناء تصديه للإرهاب في ريف حماة”.

وأضاف أن “اللاعب كان مدعواً لتجارب المنتخب الوطني الذي سيشارك في دورة الفجر الدولية التي ستقام الأسبوع القادم في إيران”.

عكس السير