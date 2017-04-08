مقتل ” بطل الجمهورية بالتايكواندو ” دفاعاً عن بشار الأسد في ريف حماة

نعت وسائل إعلام موالية “بطلاً رياضياً”، قتل دفاعاً عن بشار الأسد في ريف حماة.
وقال الإعلام الموالي، بحسب ما رصد عكس السير، إن “لاعب منتخب سورية وبطل الجمهورية بالتايكواندو علي قبقلي أثناء تصديه للإرهاب في ريف حماة”.
وأضاف أن “اللاعب كان مدعواً لتجارب المنتخب الوطني الذي سيشارك في دورة الفجر الدولية التي ستقام الأسبوع القادم في إيران”.
عكس السير
قيم الخبر
شكله يقول انه ابن حرام نهايته مجاري الصرف الصحي . يللي بعده ….
جهنم وبئس المصير .. عليه سحائب اللعنات والرجمات
الله لا يرحمه و لا يحسن اليه
هذا مصير كل السفلة المجرمين الحاقدين
و الله الذي لا اله الا هو سوف يلقى كل مجرم ما يستحقه
في هذه الدنيا قبل الآخرة على أيدي المطلومين
مرة أخرى نفرح عندما يتناقص اعداد هؤلاء القتلة المجرمين