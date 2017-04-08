مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة : مستعدون لشن المزيد من الضربات في سوريا .. و آمل ألا نضطر لذلك

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، يوم الجمعة، إن بلادها مستعدة لشن المزيد من الضربات العسكرية في سوريا، معربة في نفس الوقت عن أملها في ألا تضطر واشنطن لذلك.

وأضافت هايلي في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، حول سوريا “إن العالم ينتظر من روسيا أن تتصرف بمسؤولية تجاه سوريا، ونتوقع من الأسد وحلفائه أن يتعاملوا بجدية مع ما تقوم به الأمم المتحدة”.

وحذرت هايلي الأسد من “استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى”، مؤكدة أن بلادها “لن تسمح بذلك”.

وتابعت “حان الوقت لكي نقول كفى، إن جرائم الأسد لن تمر دون عقاب، ويتعين عليه ألا يستخدم الأسلحة الكيمائية مرة أخرى لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

فيما حذّرت من أن الأسد قد “تجاوز الخطوط الإنسانية”، وأن روسيا وإيران تقفان إلى جانبه. (ANADOLU)

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