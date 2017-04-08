مورينيو يريد إعادة ” تشيشاريتو ” إلى مانشستر يونايتد

ألمح المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، إلى إمكانية استعادة هداف باير ليفركوزن الألماني، المكسيكي #خافيير_هرنانديز “تشيشاريتو”، مبدياً استغرابه من تفريط يونايتد بلاعب من طينته.

وكان تشيشاريتو لعب مع يونايتد منذ 2010 حتى 2015، فيما أعير بالسنة الأخيرة 2014-2015 إلى ريال مدريد.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أستغرب تفريط النادي بنجوم مثل تشيشاريتو، ودي ماريا، وويلبيك، نحن اليوم بحاجة لاعبين أمثالهم”.

وأضاف: “تشيشاريتو يمكنه تقديم الإضافة للفريق، وتسجيل أكثر من 20 هدفاً في الموسم، دون أن يلعب أساسياً.. بالتأكيد نحن نرحب بعودته”.

وأحرز تشيشاريتو 38 هدفاً في 72 مباراة منذ انضمامه إلى ليفركوزن.

عكس السير