ميركل : ألمانيا ما تزال تستقبل نحو 14 ألف لاجئ كل شهر

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الدول الأوروبية ارتكبت “خطايا” في إفريقيا خلال الفترة الاستعمارية.

جاء ذلك في مقابلة لها مع صحيفة “فيلت” الألمانية، نشرت اليوم السبت، وحثت فيها أعضاء مجموعة العشرين على فعل شيء على وجه السرعة تجاه البلدان الإفريقية.

وأشارت ميركل، إلى أن “الحدود في إفريقيا رسمت بشكل عشوائي، دون مراعاة مناطق انتشار القبائل في القارة السمراء، والبلدان الأوروبية ارتكبت خطايا في تلك المنطقة خلال الفترة الاستعمارية”.

وطالبت المستشارة الألمانية، من البلدان الأوروبية الاهتمام بتاريخ إفريقيا.

وشكرت جميع الجهود المقدمة حيال مساعدة طالبي اللجوء في بلادها، قائلة: “لا يمكن للدولة وحدها أن تفعل الكثير حيال اللاجئين”.

ولفتت ميركل، إلى أن “ألمانيا ما تزال تستقبل نحو 14 ألف لاجئ كل شهر، وأن عليها تقديم دعم حقيقي للاجئين الذين يتم قبول طلباتهم”. (ANADOLU)

عكس السير