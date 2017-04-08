هولندا : القبض على سوري يحمل رخصة قيادة بلغارية مزورة

احتجزت الشرطة الهولندية، يوم الأربعاء الماضي (5/4)، رجلاً سورياً، خلال تفتيش على الطريق السريع A1 في بلدة دورنغن، لحيازته رخصة قيادة بلغارية مزورة.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الملكية، بحسب ما أوردت صحيفة “توبانتيا” الهولندية المحلية، وترجم عكس السير، إن السوري كان يحمل جواز سفر باسمه.

وبدأت التحقيقات مع السوري لمعرفة كيفية حصوله على رخصة القيادة المزورة.

وكان الرجل عبر بسيارته الحدود الألمانية عند بلدة “دا لوتّا” الهولندية، وتم إيقافه عند حاجز تفتيش مشترك من قبل الشرطة العسكرية والجمارك والشرطة.

وتقوم الشرطة العسكرية بشكل منتظم بالتفتيش على المعابر الحدودية، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسمها قوله: “نقوم بذلك على وجه الخصوص لمكافحة مهربي المبشر والوثائق المزورة”.

عكس السير