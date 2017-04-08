هولندا : نصف مراكز استقبال طالبي اللجوء أصبحت فارغة

قالت صحيفة “هت بارول” الهولندية، إن عدد المراكز الفارغة التي تستقبل طالبي اللجوء يزداد بشكل مستمر، في هولندا.

ونقلت الصحيفة عن الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء قولها، يوم الخميس، إنه يوجد حوالي 24 ألف شخص في مراكز اللجوء، حالياً.

وأشارت الهيئة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن هناك إمكانية ومراكز كافية لاستيعاب ضعف هذا العدد.

ونقلت الصحيفة عن “خيرارد باكر” الإداري في الهيئة قوله: “لن نغلق الباب وراءنا، لأننا سنحتاج بعضنا مجدداً في حال ارتفاع أعداد طالبي اللجوء بشكل غير متوقع”.

وتريد الهيئة الحفاظ على صداقتها مع البلديات والمتطوعين والسكان، ولكن يبدو أن المراكز الموجودة سيتم إغلاقها، بحسب الصحيفة التي أضافت أن الهيئة قررت في وقت سابق تفكيك مراكز استقبال اللاجئين التي أنشأتها على عجل، عندما تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين.

وانخفض تدفق طالبي اللجوء بشكل ملحوظ، ويزداد حالياً عدد حاملي الإقامات الباحثين عن سكن مستقل.

عكس السير