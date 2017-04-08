وزيرة دفاع ألمانيا : لن نشارك في أي هجمات أمريكية على سوريا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة، إن طائرات الاستطلاع الألمانية “تورنادو” لن تقدم مساعدة لأي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة على سوريا.
وصرحت فون دير لاين لشبكة “اس دبليو ار” التليفزيونية الألمانية قائلة، إن الطائرات الألمانية تقوم بدور محدد بوضوح تام ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو القيام بعمليات الاستطلاع للمهام التي يتم القيام بها ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف “داعش”.
وأوضحت أن الطائرات مخصصة للحرب ضد الإرهاب.
وشددت وزيرة الدفاع الألمانية على أن هذه المهمة المحددة ليس لها علاقة بقضية الأسلحة الكيميائية على الإطلاق.
وأضافت أن الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة ألمانية قبل شن الهجمات الصاروخية على القاعدة الجوية السورية يوم الجمعة. (DPA)
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قبل الوحدة اليمنية كان جنوب اليمن ينتهج النهج الاشتراكي الشيوعي والمزاود بالطبع ككل اليسار العربي وذهب هذا الرئيس لشراء اسلحة من الاتحاد السوفييتي فقال له برجنيف ما هو موقفكم من الحل السلمي للنزاع العربي الاسرائيلي فانتفض الرئيس اليمني بحدة وقال ابدا لن نقبل الا بالحرب مع هذا العدو
فابتسم برجنيف وكان وقتها الرجل الاول في الاتحاد السوفييتي وقال له ولكني اطلعت على قائمة السلاح التي طلبتموها وهي لا تشكل قوة عسكرية قادرة على محاربة اسرائيل فاجاب الرئيس اليمني ومن قال لك انا نريد محاربة اسرائيل فسأله برجنيف ومن سيقاتلها اذن اذا كنتم ترفضون السلام ولماذا هذه الاسلحة التي طلبتها
فرد الرئيس اليمني مصر هي التي ستحارب اسرائيل اما هذه الاسلحة فهي للاستخدام داخل حدود اليمن فقط