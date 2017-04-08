وزيرة دفاع ألمانيا : لن نشارك في أي هجمات أمريكية على سوريا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة، إن طائرات الاستطلاع الألمانية “تورنادو” لن تقدم مساعدة لأي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة على سوريا.

وصرحت فون دير لاين لشبكة “اس دبليو ار” التليفزيونية الألمانية قائلة، إن الطائرات الألمانية تقوم بدور محدد بوضوح تام ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو القيام بعمليات الاستطلاع للمهام التي يتم القيام بها ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف “داعش”.

وأوضحت أن الطائرات مخصصة للحرب ضد الإرهاب.

وشددت وزيرة الدفاع الألمانية على أن هذه المهمة المحددة ليس لها علاقة بقضية الأسلحة الكيميائية على الإطلاق.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة ألمانية قبل شن الهجمات الصاروخية على القاعدة الجوية السورية يوم الجمعة. (DPA)

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