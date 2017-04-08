وفاة طيار بريطاني بعد تسرب غازات غريبة داخل قمرة قيادة الطائرة

كشف شقيق طيار بريطاني عن تفاصيل غريبة اكتنفت وفاة شقيقه الذي يعمل بشركة #الخطوط_الجوية_البريطانية، حيث شهدت وفاة الطيار ملابسات لا تصدق رغم أنها وقعت بالفعل.

وأفاد بأن شقيقه ريتشارد ويستغات عانى من مشكلات صحية نتيجة ما قد يكون تسمماً أصيب به بعد تسرب غازات غريبة داخل قمرة قيادة الطائرة، إلا أن الشركة والأطباء لم يصدقوه، وفقاً لشقيقه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الطيار اضطر للسفر إلى هولندا حيث لقي تجاوباً من الأطباء هناك، وصدقوا ادعاءاته الصحية وحاولوا إيجاد العلاج المناسب له.

ونقلت الصحيفة عن شقيقه التوأم غاي ويستغات قوله إنه يشعر بالغضب لأن الأطباء البريطانيين رفضوا علاج شقيقه لأنهم لم يصدقوا تعرضه للغازات السامة المتسربة من الطائرة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وشدد على أن شقيقه ريتشارد أمر قبل وفاته المحامين بمقاضاة الخطوط الجوية البريطانية بسبب ما رأى أنها انتهاكات لمجال الصحة والسلامة على الطائرات، لأنه مقتنع بأن مشاكله الصحية تتعلق بالتعرض للمواد الكيميائية السامة على متن الطائرات التي قادها في حياته.

وزعم أن ادعاءات شقيقه كانت تتمحور حول الهواء الدافئ الذي يجري ضخه في الطائرات من المحركات لتوفير بيئة مريحة داخل الطائرة، وكذلك المواد الكيميائية الموجودة في زيت المحرك والتي يمكن أيضاً أن تتسرب إلى قمرة الطائرة.

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