يلدريم : أنقرة سوف تدعم واشنطن لحل أزمة سوريا

طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الولايات المتحدة بأن تضع ثقلها في الأزمة السورية، مؤكداً دعم تركيا لواشنطن في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يلدريم مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الليلة الماضية (الجمعة)، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي في رئاسة الوزراء التركية.

ولفت يلدريم خلال الاتصال إلى “ضرورة التركيز بشكل أكبر على خيار إقامة مناطق آمنة في سوريا من خلال الأخذ بالاعتبار احتمال حدوث موجة هجرة جديدة تجاه تركيا في ضوء التطورات الأخيرة”، بحسب البيان.

من جهته، شكر نائب الرئيس الأمريكي تركيا على الدعم الذي قدمته للولايات المتحدة.

وأكد نائب ترامب على “أهمية الحوار والتعاون مع تركيا. مشددًا أن العلاقات الثنائية مع أنقرة سوف تشهد تطوراً مهماً في المستقبل. (ANADOLU)

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