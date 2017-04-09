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أفيخاي أدرعي : ” هكذا استقبل جيش الدفاع الإسرائيلي جرحى سوريين ” ( فيديو )

‏18 دقيقة مضت أهم الأخبار, حوادث اضف تعليق

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مقطعاً مصوراً يظهر ما قال إنه استقبال القوات الإسرائيلية لجرحى سوريين.

وعنون أدرعي الفيديو بـ “توثيق خاص: هكذا استقبل جيش الدفاع جرحى سوريين يوم الخميس الماضي للعلاج”.

وعلق عليه بالقول: “جميع الكتب السماوية تحثّ على مساعدة المحتاجين، جيش الدفاع الإسرائيلي يهتمّ بتنفيذ قيمه الإنسانيّة وعلى رأسها مساعدة المصابين”.

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