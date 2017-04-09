أفيخاي أدرعي : ” هكذا استقبل جيش الدفاع الإسرائيلي جرحى سوريين ” ( فيديو )

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مقطعاً مصوراً يظهر ما قال إنه استقبال القوات الإسرائيلية لجرحى سوريين.

وعنون أدرعي الفيديو بـ “توثيق خاص: هكذا استقبل جيش الدفاع جرحى سوريين يوم الخميس الماضي للعلاج”.

وعلق عليه بالقول: “جميع الكتب السماوية تحثّ على مساعدة المحتاجين، جيش الدفاع الإسرائيلي يهتمّ بتنفيذ قيمه الإنسانيّة وعلى رأسها مساعدة المصابين”.

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