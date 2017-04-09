ألمانيا : القبض على لاجئ للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم خطير

كشف تقرير إعلامي في ألمانيا أن الشرطة ألقت القبض، خلال مهمة لمكافحة الإرهاب في مدينة لايبزيغ شرقي البلاد، على رجل يُعْتَقَد أنه كان يخطط لشن هجوم في العاصمة برلين.

وأكد الادعاء العام في مدينة لايبزيغ الأحد ما ورد في التقرير، وبحسب الشرطة فإن الرجل، وهو في منتصف العشرينيات، وينحدر من شمال افريقيا، يشتبه في أنه أعد لعمل خطير يهدد الدولة.

وكانت قوات خاصة تابعة لمكتب مكافحة الجريمة في لايبزيغ، قد نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب فجر السبت وألقت خلالها القبض على المشتبه به في دار للاجئين في منطقة بورسدورف القريبة من لايبزيغ.

من جانبها، كتبت صحيفة “لايبزيغر فولكس تسايتونغ” الألمانية المحلية، أن الرجل هو نفس الشخص الذي كان قد تسبب في انتشار كبير للشرطة في الثامن من شباط/فبراير الماضي بعد تهديد بتفجير مركز تعليمي وتقني.

وبحسب بيانات مكتب مكافحة الجريمة، فقد وردت إشارات على هجوم محتمل مساء الجمعة، وأضاف المكتب أنه بناء على ذلك تجمعت وحدة خاصة لدى إدارة الشرطة في لايبزيغ، وقد عملت هذه الوحدة بشكل مكثف على ” التغلب على الوضع”. (DPA-DW)

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