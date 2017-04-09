ألمانيا تدعو لإجراء تحقيق فوري على أيدي مفتشي الأسلحة الدوليين بعد هجوم خان شيخون

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، لإجراء تحقيق فوري على أيدي مفتشي الأسلحة الكيميائية الدوليين بعد هجوم خان شيخون في ريف إدلب.

وقال جابرييل في تصريحات خاصة لصحيفة “بيلد أم أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: “من المهم أن يتسنى للأمم المتحدة وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوصول فوراً وإجراء تحقيقاتهم بدون أي عراقيل “.

وأعرب وزير الخارجية الاتحادي عن رأيه في أن بشار الأسد يتحمل المسؤولية، وقال: “تتوافر لدينا معلومات من شركائنا وقنوات اتصال في الموقع تشير إلى أنه من المعقول جداً أن نظام الأسد وراء هذا الهجوم المفزع بالغاز السام”.

وأعرب جابرييل عن ثقته في إمكانية أن يكون للضربة الجوية الأمريكية تأثير على القيادة السورية.

وفي هذا السياق أشار وزير الخارجية الألماني في مقال لصحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية في عددها الصادر اليوم إلى أن كثيراً من الأشخاص يساورهم قلق حالياً، ويتخوفون من احتمالية نشوب حرب بين القوتين العظميين.

ولكن جابرييل أعرب عن ثقته في أنه لن يحدث مثل هذا التصعيد للعنف، واستدرك قائلاً: “ولكن شعور الأشخاص يعد صائبا: فلم يكن الوضع الدولي مثيراً للقلق على هذا النحو منذ فترة طويلة كما هو الحال هذه الأيام”.

وفي الوقت ذاته أعرب الوزير الاتحادي عن استيائه من حال الدبلوماسية الدولية، وقال: “يتم التقليل من قيمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب بعض أعضائه الذين يعرقلون التوصل لحل ويهتمون في إحداث المزيد من الاضطراب أكثر من اهتمامهم بالأمن”.

وأعلن جابرييل عزمه التشاور بشأن الوضع في سوريا مع نظرائه من مجموعة الدول السبع “جي 7″ في إيطاليا الاثنين. (DPA)

عكس السير