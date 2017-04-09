ألمانيا : قصة مختلقة من قبل طفلة تدفع الشرطة للقيام بحملة بحث كبيرة !

بقصة مختلقة تسببت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في شن حملة بحث كبيرة للشرطة في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية.

وكانت الطفلة قد أخبرت مارّة بالغين في أحد الشوارع أن رجلا كبيرا في السن قد جذب صديقتها إلى داخل سيارة واختفطها.

فما كان أمام المارة إلا إبلاغ الشرطة، التي قامت بدورها بالبحث عن السيارة والفتاة على نحو يتجاوز نطاق المدينة! إلا أن التحقيقات أظهرت سريعا أن الفتاة المزعوم اختطافها توجد في منزلها سالمة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان والدا الطفلة التي اختلقت هذه القصة سوف يضطران لدفع تكاليف مهمة البحث التي قامت بها الشرطة، إلا أن متحدثا باسم الشرطة استبعد ذلك. (DPA)

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