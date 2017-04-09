أليغري : برشلونة سيركز أكثر بعد هزيمته من ملقة

أكد مدرب #يوفنتوس الإيطالي، #ماسيميليانو_أليغري، أن #برشلونة ربما يكون أكثر تركيزاً بعد الهزيمة من ملقا، وذلك ضمن تحليله للقاء الذهاب في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي الثلاثاء المقبل بين الفريقين.

وأوضح أليغري، أنه دائما ما يتحلى بالثقة قبل اللقاءات القوية الأوروبية، مضيفاً أن لاعبيه يجب عليهم التسلح بالطموح من أجل إقصاء البرسا.

وقال المدرب: “لا يغير ذلك من الأمر شيئاً، برشلونة معتاد على لعب مثل هذه المباريات والانتصار أو الهزيمة في مباراة سابقة لا تغير شيئاً.. بل سيكونوا أكثر تركيزاً، لا ينبغي التفكير في ذلك، يتعين خوض هذه المباريات بحماس”.

وحول خطط “اليوفي” للتغلب على برشلونة، قال أليغري إنه يعتمد دائماً على الضغط على لاعبي وسط الفريق الكاتالوني وقدرة لاعبيه على التعامل مع الكرة بشكل جيد.

كما أشاد مدرب السيدة العجوز باللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي صنع هدفاً في الفوز على فيرونا، موضحاً الفارق بينه وبين ميسي قائلاً: “ميسي يتميز بسرعته حين يتحرك من الثبات.. باولو سريع للغاية حين يكون في وضع حركة.. لديهما مميزات مختلفة”. ( EFE )

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