أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني : العدوان الأمريكي ” دليل على انتصار الحكومة السورية على كافة الأصعدة “

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن “العدوان الأمريكي على سوريا مؤشر على انتصار الحكومة السورية على الصعد السياسية والعسكرية”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن القصف الصاروخي الأمريكي لمطار الشعيرات يهدف إلى “رفع معنويات المجموعات الإرهابية”.

وجدد شمخاني، في اتصال أجراه الأحد مع نظيره علي مملوك، عزم الجمهورية الإسلامية على “القضاء الكامل على الإرهابيين المدعومين خارجيا”.

وقال إنه في حال تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فإن “فضيحة جديدة ستضاف إلى قائمة الممارسات الأمريكية المناهضة للأمن الدولي”.

من جهته، قال علي مملوك إن نظامه يشكر “الدعم الإيراني ويؤكد صمود سوريا بحكومتها وشعبها وقواتها المسلحة في وجه الجماعات الإرهابية”. (DPA)

عكس السير