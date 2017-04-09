إيران تهاجم ملك الأردن بعد تصريح له عن الحرس الثوري الإيراني

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “يرتكب خطأ استراتيجيا وأساسيا في تعريف الإرهاب”، ودعاه إلى مراجعة الإحصائيات المتعلقة بعدد “الإرهابيين الأردنيين في صفوف داعش”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الأحد عن المتحدث القول، ردا على تصريحات لملك الأردن في مقابلة صحفية: “يبدو أن ملك الأردن واقع في خطأ استراتيجي وأساسي في تعريف الإرهاب، والعبارات التي استخدمها في تصريحاته تشير ببساطة إلى نظرته السطحية تجاه تطورات المنطقة”.

وأضاف: “من الصواب أن يلقي (ملك الأردن) في البداية نظرة بسيطة على الإحصائيات الرسمية الصادرة حول الإرهابيين الأردنيين الذين انضموا إلى داعش وسائر الجماعات الدموية والجاهلة، ومن ثم يبدي وجهة نظره حول إيران التي تسعي وتجاهد في الخط الأمامي لمكافحة الإرهاب والتطرف”.

واعتبر قاسمي أن “جانبا مهما من الأوضاع الراهنة في المنطقة هي نتيجة للرؤى الخاطئة لسياسيي بعض الدول تجاه العمليات السياسية واتخاذ سياسات تخريبية وخاطئة يمكنها في النهاية جر المنطقة كلها إلى ورطة”.

وكان ملك الأردن قال إن “هناك مشكلات استراتيجية في منطقتنا، ولإيران علاقة بها، وهناك محاولة لإيجاد تواصل جغرافي بين إيران والعراق وسوريا وحزب الله في لبنان… ندرك أن الحرس الثوري الإيراني على بعد 70 كيلومتراً من حدودنا داخل الجنوب السوري، وكنا في غاية الوضوح مع روسيا بأن مجيء لاعبين آخرين من تنظيمات وغيرهم إلى حدودنا لن يتم التهاون معه”. (DPA)

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