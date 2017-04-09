الجيش الحر يحبط محاولة تسلل لداعش قرب الحدود السورية الأردنية

أحبط الجيش السوري الحر، التابع للمعارضة، مساء السبت، محاولة تسلل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، في مخيم التنف للنازحين السوريين جنوب شرق سوريا، قرب الحدود مع الأردن.

وقال محمد العدنان، الناطق باسم جيش أحرار العشائر، إن فصائل الجيش الحر المنتشرة في المنطقة، اشتبكت مع مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في معبر التنف، على بعد كيلو مترات معدودة من الحدود مع الأردن، وخلال الاشتباك فجر ثلاثة منهم أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة.

وأضاف العدنان، أن التنظيم استهدف كذلك الأطراف الشمالية من مخيم الركبان الحدودي للنازحين السوريين، بسيارة مفخخة، أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بجروح متوسطة، في حين تمكن مقاتلو الجيش الحر من قتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش وأسر أحدهم.

وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادر محلية، أن مروحيات أردنية، حلقت فوق المنطقة الحدودية مع سوريا، أثناء الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وتنظيم داعش، وسط استنفار لعناصر حرس الحدود الأردني، في الجهة المنطقة المقابلة لمخيم الركبان. (ANADOLU)

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