بريطانيا : روسيا مسؤولة بشكل غير مباشر عن قتل المدنيين بالكيماوي في سوريا

قالت بريطانيا الأحد، إن روسيا تتحمل مسؤولية غير مباشرة عن سقوط قتلى مدنيين في سوريا.

وانتقد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون دعم روسيا للأسد واصفاً الهجوم الكيماوي بأنه جريمة حرب وقعت “تحت أنظارها”.

وكتب فالون في صحيفة صنداي تايمز يقول “روسيا مسؤولة مسؤولية غير مباشرة عن سقوط كل قتيل مدني الأسبوع الماضي.”

وأضاف: “إذا كانت روسيا تريد ألا تتحمل مسؤولية هجمات في المستقبل فإن (الرئيس) فلاديمير بوتين بحاجة لتفعيل الالتزامات وتفكيك ترسانة الأسد من الأسلحة الكيماوية إلى الأبد والتواصل بشكل كامل.” (REUTERS)

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