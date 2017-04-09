بشار الأسد : أمريكا فشلت و نشكر إيران .. و الشعب و الجيش مصممان على سحق الإرهاب

قال بشار الاسد، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق اهدافها من القصف الذي طال مطار الشعيرات.

وذكرت وكالة أنباء النظام أن تصريح الاسد جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني.

وزعم بشار أن “الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الذي أرادته عبر هذا العدوان، وهو رفع معنويات العصابات الإرهابية المدعومة من قبلها، بعد الانتصارات التي حقّقها الجيش السوري”.

وأضاف أنّ ”الشعب والجيش في سوريا، مصمّمان على سحق الإرهاب في كلّ بقعة من الأراضي السورية”.

وشكر بشار إيران قيادة وشعباً على “وقوفها المتواصل مع الشعب السوري ضدّ ما يتعرّض له من حرب إرهابية تدعمها العديد من الدول الغربية والإقليمية”.

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