بعد الطرد .. نيمار مهدد بمواجهة عقوبة مضاعفة

تعرض البرازيلي #نيمار لاعب #برشلونة الإسباني للطرد في الدقيقة 65 من مباراة فريقه أمام ملقا مساء امس السبت في الجولة 31 من البطولة، بعد التحامه مع مدافع ملقا لورينتي، في محاولة البرازيلي للوصول للكرة قبل المدافع.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية نيمار وهو يتحدث بشكل غاضب، ويوجه كلمات مجهولة للحكم الرابع للمباراة، أثناء خروجه.

وقالت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية المقربة من برشلونة، إن نيمار قد يتعرض لعقوبة الإيقاف لأكثر من مباراتين بسبب خشونته الزائدة.

وسيغيب نيمار بعد هذا الطرد عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريال سوسيداد الأسبوع المقبل، لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني.

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