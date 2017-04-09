بيان مشترك لغرفة عمليات روسيا و إيران و حزب الله : سنرد بالقوة على أي عدوان بعد الضربة الأمريكية !

في بيان صدر الأحد، هددت غرفة العمليات المشتركة التي تضم روسيا وإيران والقوات الداعمة لنظام بشار الأسد، وأبرزها حزب الله اللبناني، الأحد بأنها سترد “بقوة” على أي “عدوان” على سوريا بعد الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات والتي اعتبرتها “تجاوزاً للخطوط الحمراء”.

وقالت الغرفة ومقرها سوريا، في بيان نشره موقع صحيفة الوطن، إن ما قامت به الولايات المتحدة “من عدوان على سوريا هو تجاوز للخطوط الحمراء” محذرة أنه “من الآن وصاعداً سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان”.

وأضافت في بيانها أن واشنطن “تعلم قدراتنا على الرد جيداً”.

واستنكر حلفاء النظام في بيانهم “اي استهداف للمدنيين أياً كانوا”، مؤكدين أن “ما جرى في خان شيخون مدان أيضاً، رغم إيماننا أنه فعلٌ مدبر من بعض الدول والمنظمات لاتخاذه ذريعة لمهاجمة سوريا”. (AFP)

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