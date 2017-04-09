بينها اعتداء على لاجئين .. ألمانيا : التحقيق في العشرات من حالات الاشتباه بجرائم يمينية متطرفة داخل الجيش

كشف تقرير حكومي ألماني، صدر الأحد، أن المخابرات العسكرية تحقق في 275 حالة اشتباه في جرائم مرتبطة باليمين المتطرف، داخل الجيش الألماني.

وذكرت الحكومة في تقرير أعدته بناء علي طلب من البوندستاج (البرلمان)، أن المخابرات العسكرية “إم أيه دي”، تحقق حاليًا في 275 حالة اشتباه في جرائم مرتبطة باليمين المتطرف داخل القوات المسلحة، حسب ما نقلته صحيفة “فونكه جروب” واسعة الانتشار.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن “المخابرات تحقق في 143 حالة تعود إلى عام 2016، و53 إلى 2017، وباقي الحالات وقعت في سنوات سابقة”.

ولم يذكر التقرير الحكومي “كيف جرى التعامل مع الحالات الـ 275، وإن كانت التحقيقات أسفرت عن عقاب الجناة أم لا”.

وتتضمن جرائم اليمين المتطرف داخل الجيش إضافة إلى معاداة الأجانب والسامية والتطرف، الإتيان بأفعال دعائية مثل القيام بتحية أدولف هتلر، الزعيم الألماني خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وكتابة تصريحات عنصرية على الإنترنت.

وفي إحدى الحالات التي يجرى تحقيقًا بشأنها، اعتدى جندي على مجموعة من اللاجئين بعد أن سألهم عن الديانة هل هي الإسلام أم المسيحية، حسب تقرير “فونكه جروب”، الذي أضاف أن “بعض المشتبه بهم في الجرائم المتعلقة باليمين المتطرف، مازالوا بالخدمة ويحملون سلاحًا”.

وفي تعليق علي هذا التقرير، قالت أوله يلبكه، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض “من يبدو معجبًا بهتلر، يجب طرده من الجيش”. (ANADOLU)

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