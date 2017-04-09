ترامب يكشف عن سبب عدم قصفه لـ ” مدارج مطار الشعيرات “

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بإطلاع الكونغرس رسميا على ملابسات الهجوم الصاروخى الأمريكي على مطار الشعيرات في حمص.

وأكد ترامب في خطابه إلى الكونغرس الذي نشر السبت مجددا على أن الهدف من العملية تمثل في تقليل قدرة الجيش السوري على شن هجمات كيميائية مجددا على المواطنين وردع نظام الأسد عن استخدام مثل هذه الأسلحة ثانية.

وأضاف ترامب أنه تعامل في هذه العملية وفقا “للمصالح الحيوية للأمن القومى والسياسة الخارجية” للولايات المتحدة، “وفقا لصلاحياتي الدستورية” على حد قوله.

وواصل ترامب القول: “الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى بمقتضى الضرورة لخدمة مصالحها الوطنية الهامة”.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي، إن المدارج في قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا لم يتم استهدافها في الضربات الصاروخية الأمريكية هذا الأسبوع، لأن من السهل جدا إصلاحها بسرعة، وذلك فيما يبدو ردا على التقارير التي تفيد بأن الطائرات عاودت الإقلاع من المطار.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: السبب عموما في عدم ضرب المدارج هو أنها من الممكن بسهولة ودون تكلفة كبيرة إصلاحها بسرعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن صواريخها استهدفت الطائرات وملاجئ الطائرات المحصنة، ومخازن النفط واللوجستيات، ومخابئ إمدادات الذخيرة، ونظم الدفاع الجوي والرادارات. (DPA)

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