ترامب يكشف عن سبب عدم قصفه لـ ” مدارج مطار الشعيرات “

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بإطلاع الكونغرس رسميا على ملابسات الهجوم الصاروخى الأمريكي على مطار الشعيرات في حمص.
وأكد ترامب في خطابه إلى الكونغرس الذي نشر السبت مجددا على أن الهدف من العملية تمثل في تقليل قدرة الجيش السوري على شن هجمات كيميائية مجددا على المواطنين وردع نظام الأسد عن استخدام مثل هذه الأسلحة ثانية.
وأضاف ترامب أنه تعامل في هذه العملية وفقا “للمصالح الحيوية للأمن القومى والسياسة الخارجية” للولايات المتحدة، “وفقا لصلاحياتي الدستورية” على حد قوله.
وواصل ترامب القول: “الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى بمقتضى الضرورة لخدمة مصالحها الوطنية الهامة”.
من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي، إن المدارج في قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا لم يتم استهدافها في الضربات الصاروخية الأمريكية هذا الأسبوع، لأن من السهل جدا إصلاحها بسرعة، وذلك فيما يبدو ردا على التقارير التي تفيد بأن الطائرات عاودت الإقلاع من المطار.
وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: السبب عموما في عدم ضرب المدارج هو أنها من الممكن بسهولة ودون تكلفة كبيرة إصلاحها بسرعة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن صواريخها استهدفت الطائرات وملاجئ الطائرات المحصنة، ومخازن النفط واللوجستيات، ومخابئ إمدادات الذخيرة، ونظم الدفاع الجوي والرادارات. (DPA)
ههه هههه هههههه ههههههه أه أه يا خاصرتي!!!
يرحم أيام القذافي.. كان أيضاً رئيس دولة عظمى!
بيمثل علينا
– ما قلته عن اصلاح المدرج بسرعة وبكلفة بسيطة صحيح خاصة ان صاروخ توماهوك يكلف كثيرا وكلامك مقبول
– ان الاكتفاء فقط بمنع الاسد من استخدام السلاح الكيماوي رغم انه عمل جيد الا انه يوحي انكم ستسمحون له بالقتل بالوسائل الاخرى وهذا ليس جيدا ولا اعرف كيف يصب في المصلحة القومية الامريكية
مسرحية ناقصة
الله يوفقك ويحميك ياترامب فشيت غليلنا من بشار الكيماوي اواتمنى ان تكون لك لشرف في ترحيله لجهنم قريبا
وصف الرئيس السوري البطل بشار الاسد السوريين بالخونة كونهم فرحوا بالقصف الامريكي بل وطلبوا من أمريكا استمرار هذا القصف وقال الرئيس البطل مخاطبا” السوريين وهل قصرت أنا معكم في يوم من الايام ألم أقصفكم بالمدفعية وبصواريخ السكود وبالبراميل المتفجرة وبالفراغي والعنقودي ولم أبخل عليكم حتى بالنابلم ولو عندي سلاح نووي لما بخلت به عليكم وختم كلامه فعلا أنتم شعب ناكر للجميل وخونه.