تطوير جهاز جديد للتحذير من انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية

طور الباحثون مادة جديدة يمكن استخدامها وإدخالها ضمن أغلفة المواد الغذائية من أجل تحذير المستخدمين عند انتهاء مدة الصلاحية.

وصمم الباحثون في كلية ترينيتي في دبلن بإيرلندا، ترانزستورات مطبوعة تتكون بالكامل من مواد نانو مترية ثنائية الأبعاد لأول مرة ، ويمكن أن تسمح هذه الدوائر الكهربائية بزيادة مرونة الإلكترونيات المصنوعة من مواد مثل الغرافين والفوسفور والموليبدينيت ، ويمكن استخدام الحواسيب النانوية في البطاقات الغذائية التفاعلية الذكية، بما في ذلك الموجودة على زجاجات الحليب.

وقال البروفيسور، جوناثان كولمان، الذي قاد البحث وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “في المستقبل، سيتم دمج الأجهزة المطبوعة في الكثير من الأشياء، مثل الملصقات ومعدات التغليف”.

وأضاف موضحا: “إن الدارات الكهربائية المطبوعة ستسمح للمنتجات الاستهلاكية بجمع ومعالجة ونقل المعلومات، على سبيل المثال، يمكن أن ترسل علبة الحليب رسائل إلى هاتفك تحذرك من أن صلاحية المنتج على وشك الانتهاء”.

وقد تطورت الإلكترونيات القابلة للطباعة على مدى الثلاثين سنة الماضية، استنادا إلى جزيئات الكربون القائمة على الطباعة ، ويتميز هذا الابتكار الجديد بخصائص إلكترونية يمكنها تطبيق خاصية العزل أو العمل كأشباه الموصلات، وهي تشمل جميع أجزاء الإلكترونيات.

ويعتقد فريق البحث أن هنالك مجالا واسعا لتحسين الأداء، مع الجمع بين التقنيات الحديثة لتصميم الترانزستورات المطبوعة.

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