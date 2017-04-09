رئيسا الأركان الروسية و الإيرانية : سنواصل مكافحة الإرهاب في سوريا

أعلن رئيسا أركان القوات المسلحة الإيرانية والروسية السبت عزمهما على مواصلة مكافحة “الإرهابيين” في سوريا بعد الضربة الأمريكية العقابية.
وخلال اتصال هاتفي السبت ندد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غراسيموف “بالعملية الأميركية ضد قاعدة جوية سورية، معتبرين ذلك اعتداء سافراً على بلد مستقلّ”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية وقائد أركان الجيش الروسي عزم بلديهما على مواصلة التعاون العسكري “حتى هزيمة الإرهابيين بشكل كامل وهؤلاء الذين يدعمونهم”.
وأضافا في بيان أن الضربات الأميركية “تهدف للنيل من الانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه مؤخرا وتعزيز معنويات الجماعات الارهابية وداعميها”. (AFP)
كثيرة هي الامثلة التي تنطبق عليكم ولكن لو كان فيكم ذرة واحدة من الاحساس لقلناها لكم ولن نقرأ عليكم القائمة فانتم عنوان الارهاب وانتم القتلة وانتم المجرمون وانتم كل موبقات الارض
من يقتل الاطفال والنساء ومن يدمر القرى والمدن الستم انتم يا قتلة طهران وموسكو ولكن تأكدوا ان هزيمتكم في سوريا ستفوق مثيلتها في افغانستان والقادسية وذي قار والايام بيننا وبينكم يا لب الارهاب وعنوانه