راموس : فرطنا في الفوز على أتلتيكو .. و زيدان هو الأفضل

انتقد قائد #ريال_مدريد، #سيرجيو_راموس، فريقه بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد بملعب سانتياغو برنابيو 1-1، وأكد أن ضياع الفوز من الريال جاء نتيجة “عدم المعاناة معاً” في الدقائق الأخيرة.

وأبرز: “سيطرنا تماما على مجريات اللقاء، لكن المرحلة الأخيرة منه كان ثمنها تعلم كيف نعاني معاً.. وعوقبنا بهدف”، وذلك خلال تصريحات عقب المباراة.

وأثنى راموس على الصلابة الدفاعية لأتلتيكو، التي اعتبرها سر تعادله، قائلاً: “كان الأفضل من أتلتيكو هم سافيتش وغودين وأوبلاك بمنعهم للأهداف. فعلنا أشياء من أجل تعزيز النتيجة لكنهم عرفوا كيف يدافعون بشكل جيد جداً، والفرصة التي سنحت لهم عرفوا كيف يستغلوها”.

كما دافع قائد “الميرينغي” عن استمرار المدرب زين الدين زيدان، بغض النظر عن النتائج في نهاية الموسم، مطالباً بإيقاف “التكهنات” من أجل التركيز على الجوانب الرياضية في لحظة حاسمة من الموسم.

وشدد راموس: “زيدان هو أفضل من يقرر مستقبله، يمكنني الحديث عن الحاضر، والواقع هو أن هذا الفريق سعيد للغاية بإدارته للسفينة، وهو أمر ليس هينا. ثم تقرر كرة القدم والنتائج الأمور لاحقاً. سنرى ما يحدث، لكن شخصياً يروق لي عمل المدرب”. ( EFE )

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