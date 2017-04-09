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روحاني يتصل ببشار الأسد و يدين ” العدوان الأمريكي السافر “

‏1 ساعة مضت أخبار البلد 3 تعليقات

قال تلفزيون برس الإيراني الرسمي، إن الرئيس حسن روحاني أدان الأحد “العدوان الأمريكي السافر” على قاعدة الشعيرات في اتصال هاتفي مع بشار الأسد.

وكان روحاني قد دعا السبت إلى تحقيق نزيه في الهجوم، وحذر الولايات المتحدة من أن ضرباتها الصاروخية في سوريا قد تغذي التطرف في المنطقة.

عكس السير

3 تعليقات

  1. ورقة التوت
    أبريل 9, 2017 , 2:42 م في 2:42 م

    الكذب الممنهج (رجال لايركعون الا الى الله)بوطين شيوعي لايعترف بوجود الله وضريطاني مجوسي مشرك يركع للحجر وذيلهم بشارون ابن هبل لص مثل ابيه لايركع الا للمال فاين هم من الله جل جلاله يعني اكذبوا كذبه بتتصدق

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  2. سوري حر
    أبريل 9, 2017 , 2:56 م في 2:56 م

    ادعوا يا جماعة على كل الكفرة الفجرة الشامتون بقتل هؤلاء الأطفال الصغار ان يبتليهم الله بما هو اكثر من القتل لعهدهم الله .

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  3. أبو نادر
    أبريل 9, 2017 , 3:18 م في 3:18 م

    عملوا جلسة لطم بالمرة

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