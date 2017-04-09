روحاني يتصل ببشار الأسد و يدين ” العدوان الأمريكي السافر “

قال تلفزيون برس الإيراني الرسمي، إن الرئيس حسن روحاني أدان الأحد “العدوان الأمريكي السافر” على قاعدة الشعيرات في اتصال هاتفي مع بشار الأسد.

وكان روحاني قد دعا السبت إلى تحقيق نزيه في الهجوم، وحذر الولايات المتحدة من أن ضرباتها الصاروخية في سوريا قد تغذي التطرف في المنطقة.

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