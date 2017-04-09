ريال مدريد منزعج من تصرف رودريغيز و يقرر التخلي عن خدماته

أبدى نادي #ريال_مدريد الإسباني انزعاجه الشديد من تصرف نجمه الكولومبي #خاميس_رودريغيز بعد استبداله أمام #ليغانيس مساء الأربعاء الماضي ، ضمن الجولة الـ 30 من مسابقة “الليغا” الإسبانية.

وقد أظهرت الصور التلفزيونية غضب اللاعب خاميس رودريغيز عند خروجه من المباراة في الدقيقة 72 ودخول مكانه الدولي الإسباني إيسكو، فلم يقم بتحية مدربه زين الدين زيدان الذي كان واقفاً على خط الميدان ، كما قام بضرب يده حائط مقاعد بدلاء فريق ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن إدارة النادي الملكي منزعجة من التصرف الذي قام به اللاعب الكولومبي، وأكدت أن النادي اتخذ بالفعل قرار التخلي عن اللاعب نهاية الموسم الحالي، على الرغم من ثقة إدارة النادي بنوعية اللاعب وجودته، لكن وضعه في الفريق أصبح غير مريح.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الملكي أن الكولومبي لم يعد قابلا للدور الثانوي الذي يلعبه في الفريق، فهو ثالث أقل لاعب مشاركة في الموسم الحالي، وعلى الرغم من وجود بعض الحالات مثله في الفريق، إلا أنها لم تكن مزعجة ومثيرة للجدل بقدر ما أثار رودريغيز الجدل في الفريق بالآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن قرار النادي واضح، ولكن زيدان لا يريد أن يخسر اللاعب في الفترة المتبقية من الموسم، والتي قد يكون فيها اللاعب حاسمًا للفريق وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، لهذا السبب قام بالتقليل من قيمة ما حدث أمام ليغانيس.

وتابعت الصحيفة الإسبانية إنه بعد نهاية الموسم فإن زيدان لا يريد استمرار خاميس في الفريق، الأمر الذي سيمنح الشاب ماركو أسينسيو دورًا أكبر في المواسم المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ريال مدريد لا يريد أن يحدث أي تقليل من قيمة اللاعب، فهناك حتى الآن 7 أندية تريد التعاقد معه وهدف الإدارة هو الحصول على أفضل ثمن ممكن للاعب الذي انضم مقابل 80 مليون يورو للفريق.

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