زيدان : أهدرنا نقطتين أمام أتلتيكو مدريد

أكد المدير الفني لفريق #ريال_مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه أضاع نقطتين ثمينتين بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1 امس السبت، في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان: “أهدرنا نقطتين.. قدمنا ما يكفي لنفوز بالمباراة، ولكن مثلما أسعدتنا النتيجة في مباراتنا أمام ألافيس، سارت الأمور في عكس الاتجاه”.

وأضاف: “هذه هي كرة القدم.. نعرف أن الصراع على اللقب سيتسمر حتى الجولة الأخيرة، ولكننا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة”.

واختتم: “حزين لأننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني لأن هذا كان سيهدئنا.. لكنني حزين أيضاً للطريقة التي جاء بها هدف التعادل”. ( DPA )

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