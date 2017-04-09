سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة : ليس هناك أي خيار لحل سياسي و بشار الأسد على رأس النظام

أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد أنه لن يكون هناك حل سياسي في سوريا طالما أن بشار الأسد في السلطة، في مؤشر إلى تغيير محتمل في نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال الملف السوري.

وقالت هايلي متحدثة لبرنامج “ستايت أوف ذي يونيون” على شبكة “سي إن إن” التلفزيونية “ليس هناك أي خيار لحل سياسي والأسد على رأس النظام”.

وتابعت “إن نظرتم إلى أعماله، إن نظرتم إلى الوضع، سيكون من الصعب رؤية حكومة مستقرة ومسالمة مع الأسد”.

ولم توضح هايلي إن كانت إدارة ترامب التي تفادت حتى الآن الدعوة إلى رحيل الأسد عن السلطة، قد بدلت سياستها، لكنها حذرت الجمعة بأن الولايات المتحدة على استعداد لتوجيه ضربات جديدة ضد نظام دمشق. (AFP)

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