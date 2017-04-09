سيارة مسرعة تقتحم غرفة نوم أحد المنازل في ألمانيا ! ( صور )

فوجئت أسرة بمدينة بفولينغن الألمانية بسيارة تقتحم غرفة النوم.

السيارة التي كانت تقودها سيدة إقتحمت غرفة النوم على طريقة أفلام الحركة والتشويق، دون وقوع إصابات لأصحاب المنزل، أما سائقة السيارة فإصابتها خطيرة ولكن حياتها ليتس في خطر.

وفقدت الشابة (21 عاماً) السيطرة على مقود السيارة لأسباب غير معروفة وحادت عن الطريق لمسافة 250 متراً حتى اصطدمت بجدار المنزل واقتحمت غرفة النوم لتستقر سيارتها على السرير مخلفة خسائر مادية تقدر بعشرات الآلاف من اليوروهات.

ولحسن حظ أصحاب المنزل، الذين كانوا متواجدين في المنزل أثناء الحادث، أنهم لم يكونوا قد ذهبوا إلى الفراش بعد، وكانوا جالسين في غرفة المعيشة حينها.

واضطر رجال الإنقاذ لاستخدام معدات لإستخراج الشابة من السيارة ونقلها إلى المستشفى، وتقدر الشرطة الخسائر العينية الناجمة عن الحادث بنحو 50 ألف يورو. (DPA – DW)

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