صورة مسربة لهاتف ” سامسونغ غالاكسي نوت 7 ” المعدل

كشفت مواقع متخصصة ما يعتقد أنها صور من النسخة المعدلة، والمعاد تصنيعها من هاتف #سامسونغ #غالاكسي نوت7 الذي تعتزم الشركة طرحه قريبا في الأسواق بعد الفشل الذريع الذي منيت به نسخته الأولى.

وكانت الشركة قالت إنها تعتزم بيع نسخ محدثة من الهاتف الذي سحبته من الأسواق العام الماضي بسبب بطارياته القابلة للاشتعال، في بعض الأسواق، دون أن تقدم تفاصيل عنها.

ونشر موقع Samsungvn.com الفيتنامي والمعني بأخبار شركة سامسونغ صورًا قال إنها للنسخة معادة التصنيع من الهاتف، والتي تُظهر بعض الفروقات عن النسخة الأصلية.

ويظهر في الصور المنشورة أن النسخة الجديدة من الهاتف سوف تأتي مع رقم الطراز N935 بدلًا من N930 الخاص بالنسخة الأصلية وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وكذا سوف يقدم بطارية بسعة 3,200 ميللي أمبير/ساعة مقارنة بـ 3,500 ميللي أمبير/ساعة.

وكانت سامسونغ خسرت كثيرًا بسبب مشكلة في بطاريات هاتفها اللوحي غالاكسي نوت7 أدت في بعض الحالات إلى انفجاره، بما في ذلك ضياع المركز الأول كأكبر صناع للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي لصالح منافستها الأولى آبل.

وتُعول سامسونغ كثيرًا على هاتفها الذكي الجديد غالاكسي إس8 لإصلاح ما أفسده غالاكسي نوت7، والذي أعلنت عنه أواخر شهر آذار/مارس الماضي، ولم يُطرح في الأسواق بعد.

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