طبيب إيطالي يكشف عن نظام ميسي الغذائي

أكد الطبيب الإيطالي #جوليانو_بوسير، أخصائي التغذية المشرف على علاج، اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، نجم نادي #برشلونة الإسباني أنه ليس ساحراً أو دجالاً، كاشفاً عن نوعية الطعام التي أوصى هداف “البارسا” بتناوله.

وقال بوسير، في مقابلة نشرتها صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، أنه “ليس ساحرا أو دجالا أو معلما روحيا” وأنه “يحتقر” هذه الصفات لأن أسلوبه يعتمد “على البحث عن أسباب المشكلة فيما هو أبعد بكثير من الأعراض”.

وجاءت تصريحات الطبيب بوسير ردا على سؤال عن سبب الثقة التي يودعها فيه ميسي منذ أن بدأ في زيارته بإيطاليا قبل 3 أعوام، وكان اخرها الأسبوع الماضي.

وتابع بوستر موضحاً :”كان جسم ميسي يكتسب موادا سامة بينما كان في الـ25 أو الـ26 من عمره وحينها واجه موقفا صعبا لأنه إذا أردت الحفاظ على مستوى فائز بكرة ذهبية فعليك أن تتغير”.

وعن الفترة التي بدأ فيها ميسي، يغير فيها أسلوب حياته اعتبر أخصائي التغذية الإيطالي أنّ النجم الأرجنتيني “ذرف دمعا” وقتها.

وأضاف:”لا أحد يتحول إلى ظاهرة مثل ميسي فقط لأنه يتبع نظاما غذائيا معينا ولكن هذا يمكن أن يسمح “بأن يحافظ ميسي على مستواه لفترة طويلة”.

وكشف الطبيب الإيطالي الأغذية التي يُوصي بها موضحاً أن أبرزها الطعام العضوي والحبوب الكاملة والفاكهة والخضروات والمكسرات غير المحمصة وزيت الزيتون البكر الممتاز والبيض والأسماك الطازجة.

يُشار أنّ بوسير يعالج رياضيين منذ 30 عاما، ومن أشهر زبائنه الإيطاليين روبرتو باجيو و جورجو كيليني والأرجنتيني سرجيو أغويرو. ( EFE )

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