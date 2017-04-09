فرنسا : سرقة مجوهرات بقيمة 150 ألف يورو من معرض دولي بباريس

أكدت الشرطة الفرنسية أن مجوهرات تتراوح قيمتها بين 150 و200 ألف يورو تمت سرقتها من مشارك في معرض للفن الحديث والمعاصر “Art Paris Art Fair” في #باريس.

و وقعت السرقة خلال تفريغ القاعة الفنية التي فتحت أبوابها للجمهور في 31 آذار الماضي بالقصر الكبير في باريس.

وقام شخص بتشتيت انتباه عارض بدفعه للاعتقاد بأن تذكرة سقطت منه حيث استغل متورط ثان الموقف وسرق حقيبة مجوهرات، وفقاً للقناة الفرنسية “BFMTV”. وضم المعرض 143 معرضا للفن الحديث والمعاصر من 22 دولة.

وتقود الشرطة القضائية بباريس التحقيق الذي لم يتم تسريب أي معلومات منه حول هوية اللصوص. ( AFP )

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