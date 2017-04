little child girl crying and sad about an empty brick wall

في مصر .. طفل يبلغ 5 سنوات يعتدي جنسياً على زميلته ! قررت النيابة المصرية إحالة طفل عمره 5 سنوات، للمحاكمة بتهمة هتك عرض زميلته داخل حضانة في مدينة نصر شرق #القاهرة. وأمر محمود الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، بإحالة الطفل للمحاكمة، لاتهامه بهتك عرض زميلته و الاعتداء عليها جنسياً داخل حضانة خاصة. وكان قسم شرطة أول مدينة نصر قد تلقى بلاغاً من ربة منزل تتهم فيه طفلاً بالاعتداء على ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات جنسياً، حيث شاهدت بقع دماء على ملابس الطفلة فور عودتها من الحضانة وبسؤالها عن سبب هذه الدماء روت لها القصة كاملة، وأضافت أن الطفل أقنع ابنتها باللعب معه واستدرجها واعتدى عليها جنسياً. واستدعت النيابة الطفل وولي أمره وبسؤاله اعترف بالواقعة بحسب ما ذكرت قناة العربية ، و قال أنه كان يلهو معها فيما شكك ولي أمره بروايته، وقال إنه صغير السن لا يدرك شيئاً فأعادت النيابة سؤاله مرة أخرى ليؤكد صحة الواقعة. وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي، وعلى الفور قررت النيابة إحالته للمحاكمة. عكس السير قيم الخبر شاركها Facebook

