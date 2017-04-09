كونتي : تشلسي اجتاز كافة الاختبارات نحو لقب إنكلترا

أكد مدرب #تشيلسي، الإيطالي #أنطونيو_كونتي، أن فريقه اجتاز كافة الاختبارات، وذلك مع تواصل المسيرة الكاسحة للنادي نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 3-1 على بورنموث.

وقال كونتي لهيئة الإذاعة البريطانية : “عندما يكون هناك هذا النوع من المنافسين كتوتنهام، والذي يتألق ويريد اللحاق بك فمن المهم أن يكون ردك جيداً”.

وأضاف: “ما زال هناك 7 مباريات، وفي إنكلترا هذا ليس سهلاً.. هناك الكثير من الضغط.. من الطبيعي أن تتعرض لضغط جيد بعد فوز توتنهام”.

ويمثل الاتساق في المستوى أمراً أساسياً بالنسبة لتشيلسي، ومدربه كونتي الذي نال ثلاث ألقاب للدوري أثناء توليه تدريب يوفنتوس.

ويعد تيبو كورتوا أحد افضل حراس المرمى في العالم، وهو يلعب خلف ثلاثي خط الظهر المؤلف من جاري كاهيل، ديفيد لويز، وسيزار أزبيليكويتا.

وتلقت شباك تشيلسي 25 هدفاً ليكون بذلك ثاني أقوى خط دفاع. ( reuters )

عكس السير