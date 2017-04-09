لافروف : الضربات الأمريكية في سوريا تصب في مصلحة المتشددين

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في محادثة هاتفية يوم السبت أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة جوية سورية تصب في مصلحة المتشددين.

وأوضحت الوزارة في البيان أن لافروف ناقش مع تيلرسون “الوضع في سوريا بعد ضربات الجيش الأمريكي للقوات السورية ليلة السابع من نيسان/ أبريل”.

وأكد لافروف، وفقا للبيان، على أن “الهجوم على بلد تحارب حكومته الإرهاب لا يصب إلا في مصلحة المتشددين ويخلق تهديدات إضافية للأمن الإقليمي والعالمي”.

وذكر البيان أن لافروف أبلغ تيلرسون بأن “المزاعم على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في محافظة إدلب في الرابع من نيسان/ أبريل غير حقيقية” مشددا على ضرورة التعامل مع “الحقائق المتعلقة بهذا الحادث بطريقة دقيقة ونزيهة ومهنية”.

وذكرت الخارجية الروسية إن لافروف وتيلرسون اتفقا أيضا على استمرار المشاورات حول سوريا خلال اجتماعهما المقرر الأسبوع الجاري في موسكو. (DPA)

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