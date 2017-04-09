مارسيلو و راموس يرحبان بفكرة انضمان غريزمان لريال مدريد

رحب نجما خد دفاع نادي #ريال_مدريد الإسباني #سيرجيو_راموس، ومارسيلو فيرا، بفكرة انضمام النجم الفرنسي #أنطوان_غريزمان مهاجم الجار اللدود أتلتيكو مدريد، إلى النادي الملكي.

وجاءت تصريحات الثنائي المدريدي، بعد ساعات من انتزاع المهاجم الفرنسي التعادل لفريقه أمام ريال مدريد 1-1 في دربي العاصمة في قمة المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وفي سياق رده بخصوص إمكانية انضمام غريزمان لريال مدريد، قال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية: “التعاقدات المستقبلية سوف تعطينا الكثير من الأغطية، إنه لاعب عظيم ولقد أظهر هذا في السنوات الماضية، باب ريال مدريد دائما مفتوح للاعبين الكبار”.

أما البرازيلي مارسيلو فعلق على الأمر قائلا وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “إنه لاعب عظيم، الأفضل دائما يجب أن يكون في ريال مدريد”.

وكان المهاجم الفرنسي المتألق قد فتح الباب أمام كل الاحتمالات عند سؤاله عن مستقبله وإمكانية انضمامه لريال مدريد، حيث قال بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين: “لا أستبعد أي شيء”.

جدير بالذكر أن تقارير إسبانية كانت قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عكس السير