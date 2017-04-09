مسعود أوزيل : أشتاق للحياة البسيطة .. و شعرت بالوحدة في ريال مدريد

أعرب لاعب كرة القدم الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل عن شوقه للحياة البسيطة ، وقال أوزيل (28 عامًا) في تصريحات لمجلة “فوكوس” الألمانية : “أود السفر أكثر بمفردي أو حتى الذهاب إلى السينما، كما كنت أفعل في الماضي وتناول الناتشوز والفشار. أود أن أقضي يومًا بعفوية”.

وأضاف نجم نادي آرسنال الإنكليزي: “تتواجد كلاعب كرة قدم في مدن رائعة، لكنك تكون هناك إما في الملعب أو تضطر لقضاء الوقت في الفندق”.

وكشف أوزيل أنه كان يشعر بالوحدة كثيرًا خلال فترة انضمامه لفريق ريال مديد” الإسباني، وقال: “ريال مدريد كان المسرح الكبير، لكنك أيضًا تجلس هناك بعد التمرين في منزلك، وتشعر بأنك وحيد كثيرًا، تشاهد مسلسلات ووثائقيات عن السفر والحيوانات”.

وذكر أوزيل أن العثور على أصدقاء جدد ليس أمرًا سهلًا أيضًا، موضحًا أنه صار أكثر حذرًا من ذي قبل في قبول الصداقات، رغم أنه لا يرفض الصداقات الجديدة بوجه عام وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وقال: “أفضّل تلقي نصائح من عائلتي لمعرفة ما إذا كان لديهم شعور غريب تجاه شخص أو آخر… بالطبع هناك أشخاص يرونني مغرورًا، لكني لست كذلك… هذا السلوك يكون أحيانًا أشبه بدرع الحماية”.

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