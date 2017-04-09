مصرية تتزوج من طفل لإسقاط مديونية أسرته !

أقدمت سيدة مصرية (54 عاماً) على انهاء خلافات مالية مع جارتها بطريقة مذهلة، بعدما قايضت ديونها لدى الجارة بالزواج من ابنها، الذي لم يتجاوز 14 عاماً.

وكانت تراكمت الديون على أم الطفل، وفجأةً تغيرت معاملة مالكة المنزل، وبدأت في مطالبة الأم بسداد الديون وإيجار المنزل، وخلال شهرين فقط، أصبحت الأم مطالبة قضائياً بدفع 40 ألف جنيه، ولم تجد هي وزوجها سبيلاً للإفلات من الخمسينية وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي.

ولكن حصلت المفاجأة خلال مفاوضات للإمهال عندما كشفت صاحبة المنزل عن الحل السحري لهذه الأزمة، والذي إنْ وافقت عليه الأسرة، فستسقط جميع الديون عنها.

وتزوجت المرأة بالطفل، إلا أنه سرعان ما نشأت الخلافات بين الزوجين المزعومين، وتحولت الزوجة إلى أم تعذِّب طفلها، وليست زوجة تختلف مع زوجها، حيث شكا الطفل إلى والده، الذي حرّر محضراً ضدها يتهمها بتعذيب ابنه، فيما تقدمت هي ببلاغ تتهم أهل زوجها بالتعدي عليها، وحرّر الطرفان محاضر رسمية بأقوالهما، وأخطرت النيابة العامة لتتولّى التحقيق.

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