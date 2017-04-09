مصري يقتل زوجته لعدم إنجابها أطفال

ألقت السلطات الأمنية في #مصر مساء امس السبت القبض على عامل في العقد الثالث من العمر في أحد الأكمنة المرورية بعد الإبلاغ عنه بعد ساعات من قتله لزوجته وتركها في المنزل جثة هامدة.

و بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة القوصية في محافظة أسيوط بصعيد مصر بلاغًا من فلاح في العقد الخامس من العمر يفيد بالعثور على ابنته 22 عامًا جثة هامدة داخل شقتها السكنية، وعليها آثار خنق وكدمات في جسدها لينتقل رجال الأمن لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة والفحص وجمع المعلومات، تبين أن زوجها خنقها بعد مشادات نشبت بينهما تطورت إلى استخدام الزوج للعنف ضد زوجته وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، حيث وجه لها ضربات تسببت بكدمات على مناطق مختلفة من جسدها قبل أن يخنقها بيده لتسقط على الأرض جثة هامدة.

وجاء في التحقيقات الأولية مع الزوج المتهم أنه لجأ لقتل زوجته بسبب خلافات بينهما نتيجة عدم إنجابها للأطفال بعد مرور قرابة عامين على زواجهما.

وذكر المتهم في التحقيقات أن زوجته لا تنجب، ونشبت بينهما خلافات بسبب ذلك الأمر، نتج عنها ضربها وخنقها للتخلص منها ثم فر هاربًا اعتقادًا منه بصعوبة القبض عليه ومن ثم الهروب خارج نطاق مقر إقامته، إلا أنه تم القبض عليه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة.

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