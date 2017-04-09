مصر : عشرات القتلى و الجرحى جراء انفجار في كنيسة

قتل21 شخصا الأحد في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا شمال القاهرة وفق التلفزيون المصري الذي نقل عن متحدث باسم وزارة الصحة أن التفجير أسفر أيضا عن إصابة 69 شخصا.

ووقع التفجير أثناء استعداد المسيحيين لإحياء أحد الشعانين الذي يبدأ معه الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الفصح، وأسفر كذلك عن إصابة نحو أربعين شخصا بجروح، وفق المصادر نفسها.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية على موقعها الرسمي في وقت سابق إن الانفجار أسفر حتى لحظتها عن سقوط “13 قتيلا” والعديد من المصابين.

وأكدت قناة النيل للأخبار أن الانفجار استهدف كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا النيل على بعد 120 كيلومترا شمال القاهرة قبيل الساعة العاشرة صباحا.

وكان مسؤول في قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بطنطا التي نقل الضحايا والمصابون إليها قد قال سابقا إن “هناك على الأقل 13 قتيلا والكثير من المصابين” الذين يتوالى نقلهم.

ويأتي الانفجار قبل عشرة أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان لمصر في 28 و29 نيسان/أبريل الجاري. (AFP-REUTERS)

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