مقتل جندي أمريكي خلال عمليات ضد تنظيم ” داعش “

أعلن الجيش الامريكي مقتل جندي من القوات الخاصة الامريكية السبت خلال عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان.

وقال الكابتن في سلاح البحرية الامريكي بيل سالفن ان “جندياً امريكياً قتل في الخدمة بينما كان يقود عملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية-فرع خراسان في (ننغرهار) افغانستان”، مشيراً بذلك الى مجموعة مرتبطة بالتنظيم الجهادي.

ولم تكشف هوية الجندي الذي قتل في وقت متأخر من مساء السبت.

من جهته، قال قائد القوات الامريكية في افغانستان الجنرال جون نيكولسون في بيان “باسم كل القوات الامريكية في أفغانستان، اعبر عن تعازي الحارة لعائلة واصدقاء زميلنا الراحل”. واضاف “سنتذكر دائماً رفاقنا الراحلين ونعاهد انفسنا على تقدير تضحياتهم”.

وتقوم القوات الافغانية مدعومة من الجيش الامريكي بحملة ضد معاقل التنظيم في ولاية ننغرهار. وقد شنت الطائرات الامريكية سلسلة من الغارات الجوية على الجهاديين في المنطقة منذ آب/اغسطس الماضي.

وكان المتحدث باسم عملية حلف شمال الأطلسي في افغانستان “الدعم الثابت” (ريزوليوت سابورت)، الكابتن بيل سالفن اعلن على تويتر “مقتل جندي أمريكي في المعركة خلال عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية – فرع خراسان في أفغانستان”.

وأشار إلى أن “الجندي أصيب بجروح قاتلة مساء السبت خلال عملية في إقليم ننغرهار” بدون ان يذكر اي تفاصيل اضافية.

وينشط جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية ننغرهار الحدودية مع باكستان. وأقام التنظيم المتطرف قواعد فيها منذ بداية 2015. ومنذ آب/أغسطس الماضي شنت القوات الأميركية ضربات جوية عدة ضد معاقل الجهاديين هناك.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من الهجمات في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة. (AFP)

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